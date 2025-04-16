Путин заявил о создании в России индустрии космических сервисов связи
Путин: РФ предстоит к 2030 году создать индустрию космических сервисов связи
Владимир Путин. Фото © Life.ru
К 2030 году в России планируется создать индустрию космических сервисов связи. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию космической отрасли.
«Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», — сказал Путин.
Ранее в ходе этой встречи Путин сказал, что сотрудничество между Россией и США в области космоса сохраняется, несмотря на напряжённую международную ситуацию. Президент отметил, что, хотя европейские страны сокращают своё сотрудничество, российские технологии по-прежнему применяются на их космических объектах. Кроме того, он заявил, что люди, подобные американскому бизнесмену Илону Маску рождаются нечасто. Он провёл параллель между ним и Сергеем Королёвым, советским учёным и конструктором ракетно-космических систем.