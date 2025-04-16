В массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область сгорели 18 домов

Во время массированной атаки дронов ВСУ в Брянской области сгорели 18 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты! Выжигают дотла дома мирных жителей и атакуют гражданскую инфраструктуру!» — написал глава Брянской области в Telegram.

По данным губернатора, всего дроны-камикадзе атаковали пять населённых пунктов: Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. Помимо 18 домов, сгорели еще две постройки. Кроме этого дроны повредили здание школы и социально-культурного центра.