В массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область сгорели 18 домов
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Во время массированной атаки дронов ВСУ в Брянской области сгорели 18 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты! Выжигают дотла дома мирных жителей и атакуют гражданскую инфраструктуру!» — написал глава Брянской области в Telegram.
По данным губернатора, всего дроны-камикадзе атаковали пять населённых пунктов: Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. Помимо 18 домов, сгорели еще две постройки. Кроме этого дроны повредили здание школы и социально-культурного центра.
Кроме этого сегодня утром над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов.