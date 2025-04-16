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Регион
16 апреля, 19:04

В массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область сгорели 18 домов

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Во время массированной атаки дронов ВСУ в Брянской области сгорели 18 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты! Выжигают дотла дома мирных жителей и атакуют гражданскую инфраструктуру!»написал глава Брянской области в Telegram.

По данным губернатора, всего дроны-камикадзе атаковали пять населённых пунктов: Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. Помимо 18 домов, сгорели еще две постройки. Кроме этого дроны повредили здание школы и социально-культурного центра.

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Кроме этого сегодня утром над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов.

Лия Мурадьян
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