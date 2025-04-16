Минское «Динамо» разгромило «Трактор» в плей-офф со счётом 8:0
Игроки «Дин»Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск / HC Dinamo Minsk
Белорусский хоккейный клуб «Динамо» разгромил «Трактор» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Минске. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Дублем отметился Вадим Мороз (5-я, 9-я минуты), по одной шайбе забросили Брэйди Лайл (6), Виталий Пинчук (26), Кристофер Тирни (35), Даниил Липский (38), Егор Бориков (42) и Илья Усов (53).
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Трактора», выигравшего оба домашних матча. Четвёртая игра серии состоится в Минске 18 апреля.
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