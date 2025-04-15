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15 апреля, 19:28

«Спартак» победил «Салават Юлаев» в Москве и вышел вперёд в серии плей-офф

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев». Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев». Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

Московский «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на столичной арене «Мегаспорт». На матче присутствовали рекордные для текущего сезона 11 280 зрителей.

Особую торжественность событию придало участие легендарного Ильи Ковальчука, который в день своего 42-летия выполнил символическое вбрасывание. Вместе с ним день рождения отмечал и действующий нападающий красно-белых Ансель Галимов.

Голы в составе победителей забросили Николай Голдобин на 12-й минуте, Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59). В составе гостей отличились Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35). Эта победа вывела «Спартак» вперёд в серии (2-1). Команды встретятся снова 17 апреля в Москве.

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На фоне этих событий продолжают обсуждаться перспективы организации товарищеских матчей между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ. Ранее Life.ru писал, что игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне с возможным участием звезды «Вашингтона» Александра Овечкина.

Артём Гапоненко
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