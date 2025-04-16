Американский хоккеист превзошёл рекорд Овечкина

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил свою 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и, тем самым, достиг значимой отметки в карьере. Юбилейный гол был забит в матче против «Баффало Сэйбрз», который завершился уверенной победой «Торонто» со счётом 4:0.

Для достижения этой отметки 27-летнему Мэттьюсу потребовалось 628 игр, что позволило ему занять шестое место в списке игроков, быстрее всех достигших 400 голов. Он обошёл и российского спортсмена Александра Овечкина, которому понадобилось 634 игры. Лидером по-прежнему остаётся Уэйн Гретцки, который достиг этой отметки всего за 436 матчей.