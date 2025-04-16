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Регион
16 апреля, 19:47

Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» и сократило отставание в серии плей-офф

Игроки «Динамо» и «Ак Барса». Обложка © dynamo.ru

Игроки «Динамо» и «Ак Барса». Обложка © dynamo.ru

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» с результатом 3:1 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Казани и собрала 8 848 зрителей.

Голы в составе «Динамо» забили Максим Джиошвили на 24-й минуте, Джордан Уил на 37-й и Дмитрий Рашевский на 42-й. У «Ак Барса» отличился Митчелл Миллер, забив шайбу на 55-й минуте.

Теперь счёт в серии до четырёх побед составляет 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра состоится 18 апреля в Казани.

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По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло вторую позицию в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на пятом месте в Восточной конференции.

Напомним, в первом раунде «Динамо» выиграло у петербургского СКА (4-2), а казанская команда преодолела сопротивление «Автомобилиста» из Екатеринбурга (4-3).

Лия Мурадьян
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