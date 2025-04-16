«Зенит» и ЦСКА вновь сойдутся в финале «Пути РПЛ» Кубка России

Второй год подряд петербургский «Зенит» и московский ЦСКА определят сильнейшего в финале «Пути РПЛ» Кубка России. Решающая дуэль сложилась после того, как армейцы в ответном полуфинальном матче сыграли со счётом 0:0 с «Динамо» на «ВТБ-Арене». Этого результата оказалось достаточно, учитывая победу 2:1 в первой встрече.

Любопытно, что в прошлом сезоне команды уже встречались в аналогичном финале — тогда основное время обеих встреч не выявило победителя (1:1 и 0:0), а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Зенита» (5:4), которые в итоге завоевали трофей, переиграв в суперфинале «Балтику» (2:1).

Проигравшие полуфиналисты — «Динамо» и «Ростов» — продолжат борьбу в нижней сетке турнира. Бело-голубым предстоит встретиться со «Спартаком», а донской команде — с «Локомотивом» в рамках второго этапа полуфинала «Пути регионов». Даты предстоящих матчей будут объявлены организаторами позже.