Путин: Россия продолжит добиваться освобождения заложников в секторе Газа
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с освобождённым из плена Александром Труфановым подтвердил намерение страны продолжать активную работу по возвращению всех оставшихся заложников. Российский лидер подчеркнул, что приложит все возможные дипломатические усилия.
«Мы будем делать всё для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые ещё находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены», — отметил российский лидер.
Заявление прозвучало на фоне активизации переговорного процесса между конфликтующими сторонами. Согласно последней информации, Египет передал руководству ХАМАС новые предложения Израиля о временном перемирии, которые сейчас тщательно изучаются палестинской стороной. Основными условиями ХАМАС остаются полный вывод израильских войск из сектора Газа, выполнение ранее достигнутых договоренностей по обмену заложниками и заключенными, а также снятие многолетней блокады анклава.