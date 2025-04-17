МИД: Задержанные в московской бане мигранты могут быть связаны с радикалами
Задержанные киргизы в московской бане. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janar.akaev.9
В МИД России заявили, что недавняя проверка в одном из столичных банных заведений носила плановый характер и не была направлена против граждан конкретной страны. В ведомстве подчеркнули, что многие из задержанных иностранных граждан оказали сопротивление правоохранителям, что потребовало применения соответствующих мер воздействия в рамках российского законодательства, пишет РИА «Новости».
Согласно данным министерства, из 59 задержанных для разбирательства мигрантов 25 находились в России с нарушением миграционного законодательства. Отдельное внимание было уделено тем, кто подозревается в возможных связях с радикальными группировками.
Инцидент получил широкий резонанс после публикации видео с задержанием полуобнажённых посетителей бани, вход в которую, по данным СМИ, был ограничен исключительно для мигрантов. МИД Киргизии уже обратился к российским властям с официальным запросом о предоставлении информации о задержанных гражданах республики.