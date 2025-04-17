МИД: Задержанные в московской бане мигранты могут быть связаны с радикалами

В МИД России заявили, что недавняя проверка в одном из столичных банных заведений носила плановый характер и не была направлена против граждан конкретной страны. В ведомстве подчеркнули, что многие из задержанных иностранных граждан оказали сопротивление правоохранителям, что потребовало применения соответствующих мер воздействия в рамках российского законодательства, пишет РИА «Новости».

Согласно данным министерства, из 59 задержанных для разбирательства мигрантов 25 находились в России с нарушением миграционного законодательства. Отдельное внимание было уделено тем, кто подозревается в возможных связях с радикальными группировками.