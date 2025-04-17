Актриса Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом
Мишель Трахтенберг. Обложка © kinopoisk
Смерть 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг наступила из-за осложнений, вызванных диабетом. Как сообщает NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, это заболевание могло спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени, при которой в органе накапливается избыточное количество жира.
Источник NBC также подтвердил, что незадолго до смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени, однако точные причины проведения хирургического вмешательства не уточняются.
Напомним, актриса, известная по ролям в фильме «Евротур», а также сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», скончалась 26 февраля 2025 года. Её коллеги по актёрскому цеху выразили соболезнования и почтили память звезды.