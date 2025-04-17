Актриса Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом

Смерть 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг наступила из-за осложнений, вызванных диабетом. Как сообщает NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, это заболевание могло спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени, при которой в органе накапливается избыточное количество жира.

Источник NBC также подтвердил, что незадолго до смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени, однако точные причины проведения хирургического вмешательства не уточняются.