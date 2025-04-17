Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 00:53

ВСУ вновь пытаются атаковать ивановскую Шую

SHOT: Несколько взрывов прогремело над городом Шуя в Ивановской области

Украинские войска вновь пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области. Как пишет SHOT, предварительно, над городом уже сбито несколько воздушных целей.

Местные жители услышали звуки стрельбы и несколько мощных взрывов в начале четвёртого ночи. Ранее в регионе был введён режим опасности атаки БПЛА.

Стало известно, откуда запускались дроны ВСУ, атаковавшие Ивановскую область
Стало известно, откуда запускались дроны ВСУ, атаковавшие Ивановскую область

Напомним, утром 16 апреля над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов. Взрыв одного из них сняли на видео.

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SHOT

Артур Лапсаков
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