ВСУ вновь пытаются атаковать ивановскую Шую
SHOT: Несколько взрывов прогремело над городом Шуя в Ивановской области
Украинские войска вновь пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области. Как пишет SHOT, предварительно, над городом уже сбито несколько воздушных целей.
Местные жители услышали звуки стрельбы и несколько мощных взрывов в начале четвёртого ночи. Ранее в регионе был введён режим опасности атаки БПЛА.
Напомним, утром 16 апреля над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов. Взрыв одного из них сняли на видео.