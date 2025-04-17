Акула напала на российскую туристку на Мальдивах во время снорклинга – плавания с маской и дыхательной трубкой с хищными рыбами. Девушке пришлось делать экстренную операцию, которую отказалась оплачивать страховая компания, выяснил SHOT.

Екатерина прилетала на отдых на райские острова из Москвы. Во время отпуска девушка отправилась на популярную экскурсию — снорклинг с акулами-няньками. Первые несколько минут после погружения прошли спокойно: москвичка любовалась подводным миром и плавающими акулами на глубине 2–3 метра.

Акула напала на россиянку на Мальдивах. Видео © SHOT

По словам туристки, она полностью соблюдала правила безопасности, но в какой-то момент одна из акул напала на Екатерину и укусила её за кисть. Россиянка сразу же оттолкнула её рукой и быстро поплыла к туристической лодке. Её тут же вытащили и принялись оказывать первую медицинскую помощь.

Затем Екатерину госпитализировали и отправили на операцию, чтобы зашить рану. Туристка рассказывает, что ей плохо обезболили место укуса и во время операции она чувствовала сильную боль. Страховая компания отказалась оплачивать ущерб и расходы за госпитализацию.

Девушка также отметила, что во время снорклинга помимо акул появилось несколько скатов, но никого из туристов не вытащили на лодку — и её это насторожило. Уже в больнице девушка узнала, что на Мальдивах было три летальных исхода за март из-за нападения скатов.