Актёр из сериалов Денис Верягин внезапно умер в 42 года
Юрий Стоянов и Денис Верягин. Фото © vk.com / Денис Верягин
В Москве на 43-м году жизни скончался актёр из Ульяновска Денис Верягин. О его смерти сообщила в соцсетях бывшая супруга, актриса Оксана Романова.
По ее словам, в марте у актёра умерла бабушка, и эта утрата тяжело отразилась на его эмоциональном состоянии. Последняя публикация Верягина в соцсети «ВКонтакте» была посвящена ей: «Сегодня не стало моей любимой бабушки Весниной Лидии Николаевны! Светлая память!» — написал он, сопроводив пост её фотографией.
«Денис действительно ушел. Это огромное горе для всей семьи и, в первую очередь, для его дочери», — прокомментировала Романова.
Причины и обстоятельства смерти актера пока не раскрываются. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.
Верягин начал карьеру в кино в 2020 году, дебютировав в сериале «Пять минут тишины. Новые горизонты». Также он появился в проектах «Великолепная пятерка» и «Первый отдел». Помимо актерской деятельности, он выпускал музыкальные клипы, которые транслировались на телеканале «Шансон-ТВ».
Денис был знаком со многими представителями мира кино, театра и телевидения. В его блоге можно найти совместные фото с Дмитрием Певцовым, Юрием Стояновым, Владимиром Познером и другими.
А ранее известный актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов, чьим голосом говорили голливудские звезды, скончался в возрасте 74 лет.