Зам Кличко организовал платный «‎конвейер» в Европу для уклонистов, его навестила СБУ

На Украине бывшего заместителя мэра Киева Владимира Прокопива заподозрили в том, что он помогал за деньги украинцам бежать в Европу от объявленной в стране мобилизации. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники.

Владимир Прокопив. Обложка © СБУ

«Служба безопасности и Национальная полиция Украины в четверг, 17 апреля, объявили подозрение заместителю городского головы Киева Владимиру Прокопиву», — отмечается в тексте.

Как утверждается, на Прокопива также заведено дело о коррупции. В прошлом году у его семьи нашли огромное количество недвижимости, которая, предположительно, была приобретена на незаконные доходы. Заместителем мэра Киева Виталия Кличко чиновник стал в 2021 году, однако после обвинений во взяточничестве он покинул пост.