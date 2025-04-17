Зам Кличко организовал платный «конвейер» в Европу для уклонистов, его навестила СБУ
СБУ: Заместитель мэра Киева Прокопив подозревается в переправке уклонистов в ЕС
Владимир Прокопив. Обложка © СБУ
На Украине бывшего заместителя мэра Киева Владимира Прокопива заподозрили в том, что он помогал за деньги украинцам бежать в Европу от объявленной в стране мобилизации. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники.
Владимир Прокопив. Обложка © СБУ
«Служба безопасности и Национальная полиция Украины в четверг, 17 апреля, объявили подозрение заместителю городского головы Киева Владимиру Прокопиву», — отмечается в тексте.
Как утверждается, на Прокопива также заведено дело о коррупции. В прошлом году у его семьи нашли огромное количество недвижимости, которая, предположительно, была приобретена на незаконные доходы. Заместителем мэра Киева Виталия Кличко чиновник стал в 2021 году, однако после обвинений во взяточничестве он покинул пост.
Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), требуют 20 тысяч евро за переправку одного человека через границу. Но даже после такой взятки пограничники могут задержать беглецов.