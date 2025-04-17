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17 апреля, 07:50

Глава Республики Сербской Додик не боится санкций ЕС из-за Дня Победы в Москве

Обложка © EPА/ NIDAL SALJIC

Обложка © EPА/ NIDAL SALJIC

Президент Республики Сербской (одного из энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза в связи с предстоящим визитом в Москву 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина.

«Я хочу быть там в это время и поеду», — сказал Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

Он отметил, что не испытывает страха перед санкциями ЕС, поскольку планирует встретиться с «одним из важнейших мировых лидеров, а само приглашение на празднование 80-летия Победы Додик назвал «большой честью».

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Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что лидерам стран, направивших делегации на парад Победы 9 мая в Москве, грозят определённые «последствия» за их решение. В адрес Сербии также прозвучали угрозы — ей якобы могут отказать в членстве в ЕС, если президент Александр Вучич не проявит лояльность. Тем не менее, как признали в Еврокомиссии, у Брюсселя нет правовых механизмов, позволяющих оказывать давление на руководителей государств по данному вопросу.

Марина Фещенко
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