Глава Республики Сербской Додик не боится санкций ЕС из-за Дня Победы в Москве

Президент Республики Сербской (одного из энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза в связи с предстоящим визитом в Москву 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина.

«Я хочу быть там в это время и поеду», — сказал Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.