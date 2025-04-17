Огромный чёрный гриб засняли над Люберцами после взрыва на металлобазе

Взрыв огромной силы произошёл буквально только что в подмосковных Люберцах. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что происшествие случилось на базе приёма металла Вторчермет.

В настоящее время на место взрыва направляются экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет, детали случившегося уточняются. На кадрах с места событий видно, что над местом ЧП в небо вздымается огромный гриб чёрного дыма.