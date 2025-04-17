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17 апреля, 07:57

Огромный чёрный гриб засняли над Люберцами после взрыва на металлобазе

SHOT: Взрыв прогремел на базе приёма металла Вторчермет в подмосковных Люберцах

Взрыв огромной силы произошёл буквально только что в подмосковных Люберцах. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что происшествие случилось на базе приёма металла Вторчермет.

Взрыв на базе приёма металла Вторчермет в подмосковных Люберцах. Видео © SHOT

Взрыв на базе приёма металла Вторчермет в подмосковных Люберцах. Фото © SHOT

Взрыв на базе приёма металла Вторчермет в подмосковных Люберцах. Фото © SHOT

В настоящее время на место взрыва направляются экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет, детали случившегося уточняются. На кадрах с места событий видно, что над местом ЧП в небо вздымается огромный гриб чёрного дыма.

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Напомним, что ранее в жилом доме в Ханты-Мансийске произошёл взрыв, начался пожар. В результате взрывной волны были выбиты оконные рамы и стекла, в том числе в соседних зданиях. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека, которые были госпитализированы. Более 30 жителей были эвакуированы.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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