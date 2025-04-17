Стало известно, когда в Подмосковье начнут отключать отопление
Губернатор Воробьёв: С 21 апреля в Подмосковье начнут отключать отопление
С 21 апреля в Подмосковье начнут отключать отопление. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Отопительный сезон в Московской области завершится со следующего понедельника, 21 апреля. Тогда же перестанут работать батареи в квартирах, отметил глава региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что власти при принятии решения об отключении отопления учитывали просьбы жителей, а также особенности погоды.
«С понедельника зима прошла, с понедельника мы завершаем отопительный сезон. Каждая зима имеет свои особенности, эта имела свои — мало снега, тёплая зима», — цитирует Воробьёва 360.ru.
Глава региона дополнил, что сейчас в каждом городском округе Подмосковья реализуется самая масштабная за всю историю модернизация в сфере электро-, тепло- и водоснабжения.
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