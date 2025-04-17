Стало известно, когда в Подмосковье начнут отключать отопление

Отопительный сезон в Московской области завершится со следующего понедельника, 21 апреля. Тогда же перестанут работать батареи в квартирах, отметил глава региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что власти при принятии решения об отключении отопления учитывали просьбы жителей, а также особенности погоды.

«С понедельника зима прошла, с понедельника мы завершаем отопительный сезон. Каждая зима имеет свои особенности, эта имела свои — мало снега, тёплая зима», — цитирует Воробьёва 360.ru.