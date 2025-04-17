«Нашедший американские деньги» Зеленский запутал Европу
Боуз пошутил над Зеленским после его слов о «найденных» деньгах на оружие из США
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировала на очередное витиеватое заявление Владимира Зеленского, что он якобы «нашёл деньги», которыми может расплатиться за поставки оружия из США. Об этом он написал в соцсети X.
«Зеленский, похоже, «нашёл» часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали», — сказано в тексте. Так Боуз отреагировал на призывы Зеленского передать ему американскую военную помощь на сумму до 50 миллиардов долларов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает американскую военную поддержку как долговое обязательство. По его словам, это не кредит, поэтому Киев не считает себя должным перед Вашингтоном. При этом американские власти оценивали задолженность Украины в размере 300 миллиардов долларов, позже сумма была снижена до 100 миллиардов, что в западных СМИ окрестили небывалой уступкой Зеленскому.