«‎Нашедший американские деньги» Зеленский запутал Европу

Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировала на очередное витиеватое заявление Владимира Зеленского, что он якобы «нашёл деньги», которыми может расплатиться за поставки оружия из США. Об этом он написал в соцсети X.

«Зеленский, похоже, «нашёл» часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали», — сказано в тексте. Так Боуз отреагировал на призывы Зеленского передать ему американскую военную помощь на сумму до 50 миллиардов долларов.