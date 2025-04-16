США втрое снизили долг Украины за военную помощь после переговоров в Вашингтоне
Bloomberg: США втрое снизили долг Киева в рамках ресурсной сделки – до $100 млрд
США озвучили долг Украины. Обложка © freepik / wirestock
Американские власти пересмотрели объём задолженности Киева перед Вашингтоном за выделенную военную помощь, снизив сумму в три раза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.
«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи <…> с 300 до примерно 100 миллиардов долларов», — сказано в материале.
Издание не называет причины, по которой объём долга был уменьшен, но отмечает, что это произошло после переговоров США и Украины, а также на фоне попыток заключить сделку по украинским ресурсам. При том Киев оценивал свой долг примерно в 90 миллиардов долларов, а значит озвученная Белым домом сумма приблизилась к указанным цифрам, напоминается в публикации. Занятно, что Владимир Зеленский отказался вернуть США «даже 10 центов», если они будут указаны как долг.
Ранее вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что переговоры между Киевом и Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины не завершены. Для достижения согласия потребуются дополнительные раунды. Последний раз стороны общались 11 — 12 апреля. Тогда агентство Reuters написало, что беседа идёт в жёсткой обстановке из-за высоких требований США к Киеву. Сегодня американский министр финансов Скотт Бессент анонсировали скорое подписание сделки.