Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 07:32

США втрое снизили долг Украины за военную помощь после переговоров в Вашингтоне

Bloomberg: США втрое снизили долг Киева в рамках ресурсной сделки – до $100 млрд

США озвучили долг Украины. Обложка © freepik / wirestock

США озвучили долг Украины. Обложка © freepik / wirestock

Американские власти пересмотрели объём задолженности Киева перед Вашингтоном за выделенную военную помощь, снизив сумму в три раза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи <…> с 300 до примерно 100 миллиардов долларов», — сказано в материале.

Издание не называет причины, по которой объём долга был уменьшен, но отмечает, что это произошло после переговоров США и Украины, а также на фоне попыток заключить сделку по украинским ресурсам. При том Киев оценивал свой долг примерно в 90 миллиардов долларов, а значит озвученная Белым домом сумма приблизилась к указанным цифрам, напоминается в публикации. Занятно, что Владимир Зеленский отказался вернуть США «даже 10 центов», если они будут указаны как долг.

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Ранее вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что переговоры между Киевом и Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины не завершены. Для достижения согласия потребуются дополнительные раунды. Последний раз стороны общались 11 — 12 апреля. Тогда агентство Reuters написало, что беседа идёт в жёсткой обстановке из-за высоких требований США к Киеву. Сегодня американский министр финансов Скотт Бессент анонсировали скорое подписание сделки.

Татьяна Миссуми
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