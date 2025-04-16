США втрое снизили долг Украины за военную помощь после переговоров в Вашингтоне

Американские власти пересмотрели объём задолженности Киева перед Вашингтоном за выделенную военную помощь, снизив сумму в три раза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.

Издание не называет причины, по которой объём долга был уменьшен, но отмечает, что это произошло после переговоров США и Украины, а также на фоне попыток заключить сделку по украинским ресурсам. При том Киев оценивал свой долг примерно в 90 миллиардов долларов, а значит озвученная Белым домом сумма приблизилась к указанным цифрам, напоминается в публикации. Занятно, что Владимир Зеленский отказался вернуть США «даже 10 центов», если они будут указаны как долг.