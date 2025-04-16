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Регион
16 апреля, 07:25

В США анонсировали скорое подписание сделки по ресурсам с Украиной

Бессент: Соглашение с Украиной по ресурсам может быть подписано на этой неделе

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Украина и США могут подписать соглашение по совместной добыче полезных ископаемых на территории Незалежной уже на этой неделе. Когда конкретно это произойдёт — пока что неизвестно, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <…> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано»,сказал политик в разговоре с агентством Bloomberg.

По словам министра, на последней встрече представители Киева и Вашингтона озвучили новые предложения по возможному соглашению, переговоры ещё продолжаются.

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Напомним, что США сделали Украине предложение о заключении нового соглашения, касающегося распределения ресурсов. Контракт предусматривал получение Вашингтоном контроля над украинскими природными богатствами, в частности, нефтью и газом. При этом документ не содержал никаких гарантий безопасности для Киева. Более того, администрация Белого дома предупредила Владимира Зеленского о возможных негативных последствиях, если он откажется от подписания данной сделки.

Наталья Афонина
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