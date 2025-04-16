В США анонсировали скорое подписание сделки по ресурсам с Украиной

Украина и США могут подписать соглашение по совместной добыче полезных ископаемых на территории Незалежной уже на этой неделе. Когда конкретно это произойдёт — пока что неизвестно, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <…> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», — сказал политик в разговоре с агентством Bloomberg.