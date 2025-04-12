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Регион
12 апреля, 10:47

Политолог раскрыл главную суть российско-американских переговоров

Политолог Маркелов: Суть переговоров РФ и США кроется в некорректности Украины

Государственные флаги России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Государственные флаги России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Политолог Сергей Маркелов считает, что главной проблемой, препятствующей переговорам России и США о прекращении огня на Украине, является взаимное недоверие сторон. Он уточнил, что сложившаяся ситуация вынуждает стороны более тщательно согласовывать любые договорённости, однако ситуация остаётся прежней. При этом эксперт отметил, что суть переговоров заключается в том, что Украина ведёт себя некорректно.

«Проблема в некорректном поведении Украины», — констатировал Маркелов в беседе с «Царьградом».

Эксперт заявил, что стороны осведомлены о текущей ситуации, однако продолжают настаивать на своём. Он предположил, что для разрешения проблемы придётся искать новый путь.

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Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговор стала нормализация дипломатических отношений между странами.

Мария Любицкая
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