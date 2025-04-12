Политолог раскрыл главную суть российско-американских переговоров

Политолог Сергей Маркелов считает, что главной проблемой, препятствующей переговорам России и США о прекращении огня на Украине, является взаимное недоверие сторон. Он уточнил, что сложившаяся ситуация вынуждает стороны более тщательно согласовывать любые договорённости, однако ситуация остаётся прежней. При этом эксперт отметил, что суть переговоров заключается в том, что Украина ведёт себя некорректно.