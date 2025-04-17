Песков: Представители Украины и США в Париже могут обсудить урегулирование
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
По результатам встречи в Париже в Кремле хотели бы увидеть, что Европа и Украина ищут способы мирного разрешения кризиса, но пока что европейцы демонстрируют ориентированность на продолжение конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече, вероятнее всего, будут обсуждать различные аспекты урегулирования конфликта.
«Очевидно, пойдёт разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. [Президент России Владимир] Путин и [спецпредставитель главы США Стивен] Уиткофф имели весьма продолжительный разговор. Его содержание доложено [американскому лидеру Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами», — сказал он.
Спикер Кремля добавил, что Москва хотела бы увидеть с украинской и европейской сторон стремление найти способ мирного урегулирования кризиса. Однако пока что Кремль видит, что европейцы ориентированы на продолжение конфликта.
Напомним, ранее стало известно о рабочем визите в Париж Стивена Уиткоффа и госсекретаря Штатов Марко Рубио. Они планируют провести с европейской и украинской сторонами переговоры о завершении конфликта в Незалежной, а также о ядерной сделке с Ираном и американских торговым пошлинах. Представители Киева уже прибыли на встречу, а после неё у украинской делегации запланировано заседание с представителями «коалиции желающих».