Песков: Представители Украины и США в Париже могут обсудить урегулирование

По результатам встречи в Париже в Кремле хотели бы увидеть, что Европа и Украина ищут способы мирного разрешения кризиса, но пока что европейцы демонстрируют ориентированность на продолжение конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече, вероятнее всего, будут обсуждать различные аспекты урегулирования конфликта.