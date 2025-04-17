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17 апреля, 10:01

Песков: Представители Украины и США в Париже могут обсудить урегулирование

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

По результатам встречи в Париже в Кремле хотели бы увидеть, что Европа и Украина ищут способы мирного разрешения кризиса, но пока что европейцы демонстрируют ориентированность на продолжение конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече, вероятнее всего, будут обсуждать различные аспекты урегулирования конфликта.

«Очевидно, пойдёт разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. [Президент России Владимир] Путин и [спецпредставитель главы США Стивен] Уиткофф имели весьма продолжительный разговор. Его содержание доложено [американскому лидеру Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами», — сказал он.

Спикер Кремля добавил, что Москва хотела бы увидеть с украинской и европейской сторон стремление найти способ мирного урегулирования кризиса. Однако пока что Кремль видит, что европейцы ориентированы на продолжение конфликта.

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Напомним, ранее стало известно о рабочем визите в Париж Стивена Уиткоффа и госсекретаря Штатов Марко Рубио. Они планируют провести с европейской и украинской сторонами переговоры о завершении конфликта в Незалежной, а также о ядерной сделке с Ираном и американских торговым пошлинах. Представители Киева уже прибыли на встречу, а после неё у украинской делегации запланировано заседание с представителями «коалиции желающих».

Александр Юнашев
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