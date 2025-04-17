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17 апреля, 09:40

На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, Gints Ivuskans

На Украине суд начал рассматривать иск бывшего президента Украины Петра Порошенко* к Владимиру Зеленскому. Бывший лидер требует признать санкции против него противоправными.

«Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петр Порошенко* к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях», — сообщила в соцсетях депутат Рады Ирина Геращенко.

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Напомним, что Зеленский наложил пожизненные санкции на Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Их лишили права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Украины. Порошенко* ранее признавался, что из-за санкций не может купить даже кофе.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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