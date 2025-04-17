На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому

На Украине суд начал рассматривать иск бывшего президента Украины Петра Порошенко* к Владимиру Зеленскому. Бывший лидер требует признать санкции против него противоправными.

«Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петр Порошенко* к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях», — сообщила в соцсетях депутат Рады Ирина Геращенко.