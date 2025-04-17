Кремль узнал об отчёте Уиткоффа перед Трампом после четырёхчасовой беседы с Путиным

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф доложил хозяину Белого дома Дональду Трампу о продолжительном разговоре в российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу», — сообщил в ходе брифинга Песков.