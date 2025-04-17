Кремль узнал об отчёте Уиткоффа перед Трампом после четырёхчасовой беседы с Путиным
Песков: Трампу доложили о продолжительном разговоре Путина и Уиткоффа
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Фото © Kremlin.ru
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф доложил хозяину Белого дома Дональду Трампу о продолжительном разговоре в российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу», — сообщил в ходе брифинга Песков.
11 апреля состоялась встреча Путина со спецпредом Трампа в Петербурге, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. После визита в Россию Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня в Незалежной — в признании контроля России над новыми регионами.