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Регион
17 апреля, 09:55

Кремль узнал об отчёте Уиткоффа перед Трампом после четырёхчасовой беседы с Путиным

Песков: Трампу доложили о продолжительном разговоре Путина и Уиткоффа

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Фото © Kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Фото © Kremlin.ru

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф доложил хозяину Белого дома Дональду Трампу о продолжительном разговоре в российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу», — сообщил в ходе брифинга Песков.

11 апреля состоялась встреча Путина со спецпредом Трампа в Петербурге, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. После визита в Россию Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня в Незалежной — в признании контроля России над новыми регионами.

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Андрей Бражников
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