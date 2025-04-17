До стопа 67 дней: На ЧЭМТ запустили остановку самого вредного производства

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМТ) 17 апреля в присутствии губернатора Алексея Текслера запустил процесс остановки самого вредного электродного производства, который займёт два месяца. Полное прекращение работы растянется на 67 дней, что связано со спецификой технологических процессов, сообщили в правительстве региона.

По видеосвязи руководитель завода Анатолий Бровко связался с начальником цеха на пультовой, откуда осуществляется всё управление, и Текслер дал отмашку на запуск процедуры остановки. Он назвал это важным шагом на пути к дальнейшему снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска.

«Электроды в нашей стране производятся на более современных предприятиях. Поэтому с технологической точки зрения никакие процессы не будут нарушены. Предприятие уникальное, многое сделало для обороноспособности страны. Когда речь идёт об основном производстве — процессе его переноса и создания новых мощностей — это процесс чуть более долгий», — объяснил губернатор.

Работников электродного производства сокращать не будут, их всех переведут в другие подразделения комбината. Текслер пообещал, что все социальные обязательства предприятие выполнит, подчеркнув, что держит этот момент на особом контроле.