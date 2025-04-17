Губернатор Нижегородской области наградил членов Ассоциации ветеранов СВО
Губернатор Нижегородской области наградил членов Ассоциации ветеранов СВО. Фото © Предоставлено Life.ru
В Доме народного единства Нижнего Новгорода губернатор Глеб Никитин наградил членов Ассоциации ветеранов СВО, которые эвакуировали гражданских из Курской области после вторжения ВСУ. Он отметил, что Ассоциация объединяет множество участников специальной военной операции.
«Сегодня в Ассоциацию ветеранов СВО в Нижегородской области вступают представители различных подразделений, видов и родов войск. Мы создаём такие условия, чтобы каждый из них был услышан для реинтеграции и реализации в гражданском обществе», — сказал он.
Никитин подчеркнул, что надеется на поддержку Ассоциации ветеранов СВО для общения со всеми ветеранами спецоперации и действующими военнослужащими на передовой. Церемония награждения «За помощь приграничью» прошла во время Сборов ветеранов СВО Приволжского федерального округа. Добровольческий гуманитарный отряд Ассоциации, созданный в августе 2024 года после атаки на Курскую область, занимался эвакуацией гражданских лиц и раненых военнослужащих.
Один из награждённых — Николай Цыганов, член Ассоциации ветеранов СВО из Нижегородской области, — принимал участие в боях на Луганском и Харьковском направлениях. Он присоединился к отряду после того, как был комиссован из госпиталя. Ветеран спецоперации рассказал о своём опыте участия в гуманитарной миссии.
«Я не мог не поехать — у меня два деда воевали в Великую Отечественную, я сам на СВО служил в нижегородском батальоне «Кулибин» в составе сапёрного полка. Жителям Курской области сразу на помощь пришли со всей России. Когда мы уезжали, нас сменили ребята из Ассоциации ветеранов СВО Кемерова. И все мы думали только о том, как помочь. Не ожидал, что меня и моих товарищей наградят за это. Это наш долг и призвание», — рассказал боец.
Ранее Life.ru сообщал, что в России приняли закон, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, работавших в Курской области. Кроме того, президент РФ Владимир Путин дал указание присвоить статус ветерана боевых действий всем гражданам, принимавшим участие в военных действиях в рамках специальной операции на Украине.