Губернатор Нижегородской области наградил членов Ассоциации ветеранов СВО

В Доме народного единства Нижнего Новгорода губернатор Глеб Никитин наградил членов Ассоциации ветеранов СВО, которые эвакуировали гражданских из Курской области после вторжения ВСУ. Он отметил, что Ассоциация объединяет множество участников специальной военной операции.

«Сегодня в Ассоциацию ветеранов СВО в Нижегородской области вступают представители различных подразделений, видов и родов войск. Мы создаём такие условия, чтобы каждый из них был услышан для реинтеграции и реализации в гражданском обществе», — сказал он.

Никитин подчеркнул, что надеется на поддержку Ассоциации ветеранов СВО для общения со всеми ветеранами спецоперации и действующими военнослужащими на передовой. Церемония награждения «За помощь приграничью» прошла во время Сборов ветеранов СВО Приволжского федерального округа. Добровольческий гуманитарный отряд Ассоциации, созданный в августе 2024 года после атаки на Курскую область, занимался эвакуацией гражданских лиц и раненых военнослужащих.

Один из награждённых — Николай Цыганов, член Ассоциации ветеранов СВО из Нижегородской области, — принимал участие в боях на Луганском и Харьковском направлениях. Он присоединился к отряду после того, как был комиссован из госпиталя. Ветеран спецоперации рассказал о своём опыте участия в гуманитарной миссии.