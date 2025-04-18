Россия и США сейчас находятся в диалоге, которого не было долгое время, и поиск компромиссов в круге интересов Москвы и Вашингтона имеет большое значение. Что же касается вопроса территорий, то здесь важна объективная реальность, которую упорно не желает признавать киевский режим, называя эту тему «красной линией». Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru оценил заявления спецпосланника США Стива Уиткоффа о беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление Уиткоффа о том, что вопрос территорий может быть «частично решён», — свидетельство того, что мнение Вашингтона по ряду вопросов совпадает с российским подходом. Действительно, позиция самого Уиткоффа схожа с позицией Москвы, но не все в администрации Трампа её поддерживают. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Если Вашингтон в целом разделяет взгляды Москвы на вопрос территорий — это является конструктивным подходом к урегулированию украинского конфликта, а не демагогией, которой привержен Киев и поддерживающая его «партия войны», заключил парламентарий.