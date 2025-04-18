ВС РФ нанесли групповой удар по площадкам выпуска БПЛА и аэродромам ВСУ
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Ключевые украинские предприятия по производству беспилотников и объекты инфраструктуры военных аэродромов утром 18 апреля подверглись массированной атаке с применением высокоточного оружия и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.
Российские войска продолжают успешно выбивать врага с насиженных позиций. Ранее в Минобороны подтвердили освобождение населённого пункта Валентиновка в ДНР. А на днях стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области