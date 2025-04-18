ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты
МО РФ: За сутки ВСУ нанесли четыре удара по объектам российской энергетики
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За прошедшие сутки украинская армия нанесла четыре удара по объектам энергетической отрасли в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.
Как сообщили в оборонном ведомстве, противник атаковал объекты энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, лишив районы регионов электроснабжения.
Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Однако украинская сторона соблюдать договорённости не стала. ВСУ уже не менее 100 раз ударили по инфраструктурным объектам.