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Опубликовано 18 апреля 2025, 12:42

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты

МО РФ: За сутки ВСУ нанесли четыре удара по объектам российской энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

За прошедшие сутки украинская армия нанесла четыре удара по объектам энергетической отрасли в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Как сообщили в оборонном ведомстве, противник атаковал объекты энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, лишив районы регионов электроснабжения.

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Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Однако украинская сторона соблюдать договорённости не стала. ВСУ уже не менее 100 раз ударили по инфраструктурным объектам.

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Мария Любицкая
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