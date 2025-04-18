В Госдуме предлагают установить размер пенсии не ниже цены потребительской корзины

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить минимальный размер пенсий россиян на уровне не ниже стоимости потребительской корзины. По словам парламентария, официальная инфляция, по которой производится индексация, не отражает реального роста цен на базовые товары. Он также выразил сомнение в целесообразности рассчитывать надбавки к пенсиям, исходя из доходов Социального фонда.

По его мнению, минимальный размер пенсии должен быть напрямую связан со стоимостью потребительской корзины, которую, в свою очередь, следует пересмотреть и расширить. Миронов считает необходимым включить в нее качественные продукты и разнообразные непродовольственные товары, а саму корзину — увеличить в несколько раз.

«Как лидер партии, по инициативе которой в 2020 году в Конституцию была внесена норма об обязательной ежегодной индексации пенсий, я, безусловно, поддерживаю это решение. Однако, к сожалению, приходится признать, что оно вряд ли существенно улучшит финансовое положение пенсионеров — если вообще приведёт к росту их доходов», — заявил депутат в комментарии РИА «Новости».

Кроме того, он предложил вернуть пенсионный возраст на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Размер пенсии, по его словам, должен рассчитываться исходя из трудового стажа, уровня заработной платы и условий труда, при этом выплата должна составлять не менее 40% от прежнего дохода.