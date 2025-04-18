ФСБ обнародовала видео с воевавшим за ВСУ австралийским наёмником

УФСБ по ЛНР опубликовало видеоролик с задержанием австралийского наёмника Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ. Боевика ожидает суд в ЛНР.

Иностранный наёмник, задержанный в ЛНР. Видео © УФСБ по ЛНР

«Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наёмника в вооружённом конфликте», — говорится в сообщении ведомства.