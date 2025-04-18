ФСБ обнародовала видео с воевавшим за ВСУ австралийским наёмником
УФСБ по ЛНР опубликовало видеоролик с задержанием австралийского наёмника Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ. Боевика ожидает суд в ЛНР.
Иностранный наёмник, задержанный в ЛНР. Видео © УФСБ по ЛНР
«Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наёмника в вооружённом конфликте», — говорится в сообщении ведомства.
Со слов военнослужащего, он добровольно подписал контракт с Министерством обороны Украины для службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Как сообщали в телеграм-канале региональной прокуратуры, Дженкинс состоял в рядах ВСУ с февраля 2024 года, получая жалование примерно равное 600-800 тысячам рублей в месяц.
Напомним, речь идёт о 32-летнем Оскаре Дженкинсе, которого взяли в плен 24 декабря 2024 года в ходе боестолкновения в с. Макеевка Кременского район. В отношении его было возбуждено уголовное дело. А ранее Life.ru сообщал, что в рядах ВСУ во время боевых действий в Угледаре были замечены арабы-наёмники. Данный факт затем подтвердили местные жители.
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