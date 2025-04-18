«Герани», которые кошмарят небо Украины, впервые покажут на Параде Победы
«ВО»: Российские дроны-камикадзе «Герань-2» впервые покажут на Параде Победы
КамАЗ с двумя «Геранями» в кузове. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель
Впервые на Параде Победы в Москве будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты «Герань-2», используемые в зоне проведения СВО. По информации «Военного осведомителя», эти дроны-камикадзе были замечены во время подготовки к параду.
Телеграм-канал опубликовал снимок КамАЗа с двумя «Геранями» в кузове. Особое внимание уделено чёрной окраске дронов, призванной затруднить их обнаружение в ночное время.
Этот беспилотный летательный аппарат, имеющий треугольное крыло и выполненный по схеме «бесхвостка», оснащён двигателем внутреннего сгорания, приводящим в движение толкающий винт. Предполагается, что при взлётной массе в 200 кг, дрон способен нести боевую нагрузку около 50 кг.
Напомним, что в Москву на 9 Мая приедут более 20 зарубежных лидеров. Кроме того, участие в параде примут герои СВО. В Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы. Празднование этой знаменательной даты должно пройти без проблем.