«Герани», которые кошмарят небо Украины, впервые покажут на Параде Победы

Впервые на Параде Победы в Москве будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты «Герань-2», используемые в зоне проведения СВО. По информации «Военного осведомителя», эти дроны-камикадзе были замечены во время подготовки к параду.

Телеграм-канал опубликовал снимок КамАЗа с двумя «Геранями» в кузове. Особое внимание уделено чёрной окраске дронов, призванной затруднить их обнаружение в ночное время.