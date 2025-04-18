В Одессе 18 апреля прогремел взрыв, проинформировал украинский телеканал ICTV

Мощный взрыв произошёл в Одессе. Об этом проинформировал украинский телеканал ICTV.

В нескольких областях Незалежной действует воздушная тревога.

Накануне Life.ru сообщал, что появилось видео взрыва в Изюме Харьковской области после удара «Искандера» небывалой мощности. По некоторым данным, ночью 16 апреля ВС РФ нанесли мощнейший за всё время проведения СВО удар. Армия России нанесла с использованием не менее десяти беспилотников «Герань» и десяти ракет, предположительно, комплекса «Искандер».