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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 19:59
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В Одессе 18 апреля прогремел взрыв, проинформировал украинский телеканал ICTV

Мощный взрыв произошёл в Одессе. Об этом проинформировал украинский телеканал ICTV.

В нескольких областях Незалежной действует воздушная тревога.

Накануне Life.ru сообщал, что появилось видео взрыва в Изюме Харьковской области после удара «Искандера» небывалой мощности. По некоторым данным, ночью 16 апреля ВС РФ нанесли мощнейший за всё время проведения СВО удар. Армия России нанесла с использованием не менее десяти беспилотников «Герань» и десяти ракет, предположительно, комплекса «Искандер».

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Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что ВС РФ до окончания конфликта на Украине займут Сумы, Днепропетровск, Киев и Одессу. По его словам, Киев ничего не сможет с этим поделать.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Тимур Хингеев
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