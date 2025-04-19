СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
Курск после атаки ВСУ 15 апреля. Обложка © Телеграм / Александр Хинштейн
Следственный комитет России выявил трёх украинских военных, ответственных за массированный удар по Курску 15 апреля. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
Работа следователей в Курске. Обложка © Telegram / Следком
По её словам, военные следователи совместно с МВД установили, что атаку координировали полковник Дмитрий Бондарович, командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ, полковник Андрей Дзяний, возглавляющий 383-ю бригаду беспилотных комплексов, и его заместитель Виталий Сендзюк.
Под их руководством ВСУ использовали свыше 100 дронов для нападения на город. В результате погибла пожилая женщина, девять человек получили ранения, а жилые дома, гражданские объекты и машины скорой помощи серьёзно пострадали.
Напомним, что украинская армия провела массовую атаку беспилотниками по Курской области в 15 апреля в 1:50, она длилась более одного часа. Минобороны доложило, что над Курской областью сбиты 109 БПЛА.