СК установил личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля

Следственный комитет России выявил трёх украинских военных, ответственных за массированный удар по Курску 15 апреля. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Работа следователей в Курске. Обложка © Telegram / Следком

По её словам, военные следователи совместно с МВД установили, что атаку координировали полковник Дмитрий Бондарович, командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ, полковник Андрей Дзяний, возглавляющий 383-ю бригаду беспилотных комплексов, и его заместитель Виталий Сендзюк.

Под их руководством ВСУ использовали свыше 100 дронов для нападения на город. В результате погибла пожилая женщина, девять человек получили ранения, а жилые дома, гражданские объекты и машины скорой помощи серьёзно пострадали.