Как известно, Украина проигнорировала мораторий и продолжила атаки на российские энергетические объекты. Наибольший ущерб был причинён нефтеперевалочному пункту «Кавказская» в Краснодарском крае, где два резервуара с нефтью горели более недели. Также пострадали нефтеперекачивающие станции и газоизмерительные пункты в Луганской Народной Республике, а также линии электропередач в Тамбовской и Липецкой областях. В то время как Россия нацелилась на склады боеприпасов и промышленные объекты, использование групповых атак дронов значительно повысило эффективность её операций, сообщил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«С другой стороны, за это время была нанесена серия массированных ударов по складам боеприпасов в Кропивницком, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове. Сотни тонн снарядов, десятки, если не сотни беспилотников сгорели и сдетонировали в украинском тылу, а не прилетели на головы нашим бойцам и жителям тыловых городов. Разве это плохо?» — считает эксперт.

Россия приближается к ключевому этапу в своём военно-политическом курсе, когда необходимо завершить текущую стратегию решительным ударом по украинской энергетической инфраструктуре. С учётом того, что неформальный мораторий на атаки был фактически нарушен Украиной, эксперты советуют осуществить демонстративный и мощный ответ. Они подчеркивают, что удар должен быть комплексным, направленным на немедленное обесточивание страны, с акцентом на ключевые подстанции и магистральные линии. Такой подход позволит не только локализовать ущерб, но и обеспечить длительное отключение электроэнергии, что может привести к блэкауту на срок от пяти до семи дней. Это дестабилизирует ситуацию в тылу Украины, парализует транспортные связи и оставит города без воды и света.