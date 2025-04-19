Украинский беженец Андрей Березовский, которой вместе с другом переплавился по Дунаю к российским бойцам, рассказал о зверствах националистов в 2014 году. По его словам, украинский снайпер убил его ровесника за георгиевскую ленточку на груди. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ещё раз убедился, что националисты — это болото, это грязь.<...> У моей мамы одноклассницы, её лучшей подруги, сына убили в тот день, моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте», — рассказал Березовский.