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Опубликовано 19 апреля 2025, 10:03

«Убил на месте»: Одессит, сдавшийся россиянам, рассказал о зверствах националистов

Одессит Березовский рассказал об убийстве своего ровесника националистами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинский беженец Андрей Березовский, которой вместе с другом переплавился по Дунаю к российским бойцам, рассказал о зверствах националистов в 2014 году. По его словам, украинский снайпер убил его ровесника за георгиевскую ленточку на груди. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ещё раз убедился, что националисты это болото, это грязь.<...> У моей мамы одноклассницы, её лучшей подруги, сына убили в тот день, моего ровесника, у него была георгиевская ленточка здесь, на сердце, и снайпер попал в эту ленточку, убил его на месте», — рассказал Березовский.

Напомним, Андрей Березовский и его друг Владислав Стоянов бежали от ТЦК в июне прошлого года. Они пересекли Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. Недавно Стоянов призвал украинцев бежать от мобилизации, покидая страну.

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Полина Никифорова
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