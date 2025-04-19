Началось пасхальное перемирие, объявленное Путиным
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Сегодня, в 18:00 началось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Украинская сторона пока не поддержала идею о временном прекращении огня, но и не отвергла её. Перемирие будет соблюдаться, если киевский режим его не нарушит.
После объявления о перемирии Россия и Украина обменялись военнопленными по форуме «246 на 246». Глава государства также поздравил всех верующих с наступлением Пасхи.
Напомним, что ранее Путин заявил о решении ввести режим прекращения огня на период празднования Пасхи. Российские войска приостановят боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля. Данное решение было принято в связи гуманитарными соображениями и уважением к празднику. Соответствующий приказ уже поступил командующим группировками войск ВС РФ.