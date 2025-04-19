Началось пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Сегодня, в 18:00 началось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Украинская сторона пока не поддержала идею о временном прекращении огня, но и не отвергла её. Перемирие будет соблюдаться, если киевский режим его не нарушит.

После объявления о перемирии Россия и Украина обменялись военнопленными по форуме «246 на 246». Глава государства также поздравил всех верующих с наступлением Пасхи.