Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Борт с бойцами российских Вооружённых сил, ранее удерживавшимися в плену, совершил посадку в Московской области. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Дополнительно, в качестве жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в медицинской помощи. Страна-посредник ОАЭ назвала этот обмен крупнейшим с начала СВО.