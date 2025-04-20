ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 22:53

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Борт с бойцами российских Вооружённых сил, ранее удерживавшимися в плену, совершил посадку в Московской области. Об этом сообщает газета «Известия».

Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ. Обложка © Telegram / IZ.RU

Военнослужащих приветствовали аплодисментами. На перроне были подготовлены автобусы для их дальнейшей транспортировки.

«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями
«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Дополнительно, в качестве жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в медицинской помощи. Страна-посредник ОАЭ назвала этот обмен крупнейшим с начала СВО.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar