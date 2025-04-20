Россия одним ударом поставила крест на разработке Киевом ОТРК «Сапсан»
Российский удар сорвал планы Киева по массовому производству ОТРК «Сапсан»
Россия одним ударом поставила крест на разработке Киевом ОТРК «Сапсан». Обложка © Life.ru / Шедеврум
Точечный удар ВС РФ по объекту, где проводились испытания украинского ракетного комплекса «Сапсан», разрушил амбициозные планы Киева. Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с «Абзацем» сообщил, что Украина рассчитывала наладить серийное производство этих систем, рассматривая их как средство для нанесения мощных ударов вглубь территории России. Однако действия российских сил лишили Киев этой возможности.
Анпилогов пояснил, что ракеты «Сапсан» обладают высокой разрушительной силой, сверхзвуковой скоростью и точностью, что делает их перехват сложной задачей из-за короткого времени подлёта.
«Украина давно разрабатывает «Сапсан» и собиралась наладить массовое производство, воспринимая эти системы как оружие возмездия. Ракеты комплекса обладают значительной разрушительной силой и позволяют наносить удары на оперативную глубину. ВС РФ эти планы нарушили и лишили Киев потенциала для атак вглубь российской территории», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что комплекс разрабатывался для запуска баллистических ракет класса «земля – земля», а также для применения в системах ПВО и как противокорабельное оружие с дальностью действия до 500 км.
Напомним, накануне ВС РФ провели успешную атаку на площадку, где проходили испытания украинского ОТРК «Сапсан». Под удар попали и прикрывавшие его норвежские зенитные системы NASAMS. «Сапсан» способен нанести удар по территории Подмосковья — при условии, что противник успел бы поставить его на вооружение.