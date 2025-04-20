Точечный удар ВС РФ по объекту, где проводились испытания украинского ракетного комплекса «Сапсан», разрушил амбициозные планы Киева. Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с «Абзацем» сообщил, что Украина рассчитывала наладить серийное производство этих систем, рассматривая их как средство для нанесения мощных ударов вглубь территории России. Однако действия российских сил лишили Киев этой возможности.

Анпилогов пояснил, что ракеты «Сапсан» обладают высокой разрушительной силой, сверхзвуковой скоростью и точностью, что делает их перехват сложной задачей из-за короткого времени подлёта.

«Украина давно разрабатывает «Сапсан» и собиралась наладить массовое производство, воспринимая эти системы как оружие возмездия. Ракеты комплекса обладают значительной разрушительной силой и позволяют наносить удары на оперативную глубину. ВС РФ эти планы нарушили и лишили Киев потенциала для атак вглубь российской территории», — пояснил эксперт.