На Западе пасхальное перемирие сочли стратегическим манёвром, который был направлен на улучшение международного имиджа России. По данным телеканала CNN, российский лидер Владимир Путин таким образом передал американскому коллеге Дональду Трампу послание, которое нельзя игнорировать. Прекращение огня, скорее всего, в США будет воспринято как демонстрация доброй воли со стороны РФ.

Корреспонденты добавили, что вина за нарушение перемирия может лечь на Украину, если Соединённые Штаты интерпретирует действия президента России как искреннюю попытку деэскалации конфликта. При этом отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложностями из-за проблем с логистикой и координацией. Это может привести к путанице в вопросах контроля за соблюдением прекращения огня и алгоритмов реагирования на возможные инциденты.

Редакция The New York Times считает, что Владимир Путин сделал ставку на демонстрацию готовности к диалогу и поиску решений украинского конфликта. The Wall Street Journal называет пасхальное перемирие успехом российского лидера на дипломатическом фронте.