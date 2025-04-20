На Западе перемирие посчитали пасхальным манёвром и посланием для Трампа
CNN: Перемирием Путин передал Трампу послание, которое нельзя игнорировать
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На Западе пасхальное перемирие сочли стратегическим манёвром, который был направлен на улучшение международного имиджа России. По данным телеканала CNN, российский лидер Владимир Путин таким образом передал американскому коллеге Дональду Трампу послание, которое нельзя игнорировать. Прекращение огня, скорее всего, в США будет воспринято как демонстрация доброй воли со стороны РФ.
Корреспонденты добавили, что вина за нарушение перемирия может лечь на Украину, если Соединённые Штаты интерпретирует действия президента России как искреннюю попытку деэскалации конфликта. При этом отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложностями из-за проблем с логистикой и координацией. Это может привести к путанице в вопросах контроля за соблюдением прекращения огня и алгоритмов реагирования на возможные инциденты.
Редакция The New York Times считает, что Владимир Путин сделал ставку на демонстрацию готовности к диалогу и поиску решений украинского конфликта. The Wall Street Journal называет пасхальное перемирие успехом российского лидера на дипломатическом фронте.
Представители штаба президента США обсуждают возможность официального признания Крыма российской территорией, сообщает британская газета The Guardian. Sky News прекращение огня посчитало «политическим танцем», где каждый шаг выверен до мелочей. А канал Al Jazeera добавляет, что перемирие на Пасху ассоциируется с прощением и надеждой на лучший исход.
Тем временем украинская армия вновь нарушила перемирие и атаковала населённый пункт в ЛНР. Прошедшей ночью ВСУ обстреляли пригород Кременной. Удары со стороны противника также были зафиксированы в ДНР и Херсонской области. Напомним, с 18:00 19 апреля по указу Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Однако Киев, несмотря на согласие, продолжает нарушать условия.