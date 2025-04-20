Заведено дело об убийстве военными ВСУ жителей Курского приграничья

По факту гибели гражданского лица в Кореневском районе Курской области от действий ВСУ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.





По данным следствия, 11 апреля 2025 года в селе Ольговка, расположенном в Кореневском районе, произошло трагическое событие. Украинские военные совершили атаку на гражданский автомобиль с помощью беспилотника. В этот момент за рулём находился 24-летний местный житель. В результате атаки молодой человек скончался. Действия украинских военных были квалифицированы как террористический акт.