Заведено дело об убийстве военными ВСУ жителей Курского приграничья
Свидетель на допросе у военных следователей. Обложка © Telegram / Информационный центр СК России
По факту гибели гражданского лица в Кореневском районе Курской области от действий ВСУ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.
По данным следствия, 11 апреля 2025 года в селе Ольговка, расположенном в Кореневском районе, произошло трагическое событие. Украинские военные совершили атаку на гражданский автомобиль с помощью беспилотника. В этот момент за рулём находился 24-летний местный житель. В результате атаки молодой человек скончался. Действия украинских военных были квалифицированы как террористический акт.
На допросе один из свидетелей рассказал, что, когда он попытался вывезти тело погибшего друга, украинские военные открыли огонь по нему и другим автомобилям, используя БПЛА.
Ранее Life. ru сообщал, что два ребёнка и женщина пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Украинская сторона, как ожидалось, проигнорировала пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в субботу. Сегодня утром ВСУ также нанесли удары по территориям ДНР, ЛНР и Херсонской области.