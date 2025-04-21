Американские политологи увидели готовность России к миру после пасхального перемирия

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может стать основой для дальнейшего урегулирования украинского конфликта. Об этом заявили американские политологи в беседе с РИА «Новости».

Политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер выразил надежду на то, что перемирие продлится и после Пасхи.

«Я не могу быть уверенным, но надеюсь, что это пасхальное перемирие выльется в долгосрочное прекращение огня», — подчеркнул Мюллер.

Профессор политологии из Калифорнийского технологического института Доредик Кивьет отметил, что пасхальное перемирие демонстрирует готовность России к поиску мирного решения.