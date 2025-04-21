ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 23:25
9363

Американские политологи увидели готовность России к миру после пасхального перемирия

РИАН: Политологи США верят в остановку огня, несмотря на нарушения ВСУ перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может стать основой для дальнейшего урегулирования украинского конфликта. Об этом заявили американские политологи в беседе с РИА «Новости».

Политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер выразил надежду на то, что перемирие продлится и после Пасхи.

«Я не могу быть уверенным, но надеюсь, что это пасхальное перемирие выльется в долгосрочное прекращение огня», — подчеркнул Мюллер.

Профессор политологии из Калифорнийского технологического института Доредик Кивьет отметил, что пасхальное перемирие демонстрирует готовность России к поиску мирного решения.

Профессор политической науки Салема Канишкан Сатхасивам также полагает, что инициатива лидера РФ свидетельствует о стремлении России к миру. Кроме того, он напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал на урегулирование конфликта до Пасхи, 20 апреля.

«Зеркало оказалось кривым»: Слуцкий оценил заявление Зеленского о перемирии
«Зеркало оказалось кривым»: Слуцкий оценил заявление Зеленского о перемирии

Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, завершился 21 апреля. Несмотря на режим прекращения огня, украинские войска продолжали обстреливать территорию РФ. В частности, они использовали американские ракеты HIMARS, о чём сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За прошедшие сутки только в ДНР было зафиксировано девять случаев нарушения перемирия.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar