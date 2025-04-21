Американские политологи увидели готовность России к миру после пасхального перемирия
РИАН: Политологи США верят в остановку огня, несмотря на нарушения ВСУ перемирия
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Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может стать основой для дальнейшего урегулирования украинского конфликта. Об этом заявили американские политологи в беседе с РИА «Новости».
Политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер выразил надежду на то, что перемирие продлится и после Пасхи.
«Я не могу быть уверенным, но надеюсь, что это пасхальное перемирие выльется в долгосрочное прекращение огня», — подчеркнул Мюллер.
Профессор политологии из Калифорнийского технологического института Доредик Кивьет отметил, что пасхальное перемирие демонстрирует готовность России к поиску мирного решения.
Профессор политической науки Салема Канишкан Сатхасивам также полагает, что инициатива лидера РФ свидетельствует о стремлении России к миру. Кроме того, он напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал на урегулирование конфликта до Пасхи, 20 апреля.
Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, завершился 21 апреля. Несмотря на режим прекращения огня, украинские войска продолжали обстреливать территорию РФ. В частности, они использовали американские ракеты HIMARS, о чём сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За прошедшие сутки только в ДНР было зафиксировано девять случаев нарушения перемирия.