Армия России взяла под контроль новые территории на Южно-Донецком фронте
Пушилин: Подразделения Армии России продвинулись на Южно-Донецком направлении
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Подразделения Армии России продвинулись в трёх населённых пунктах на Южно-Донецком участке фронта – Богатырь, Отрадная и Комар. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Если говорить о великоновосёлковском направлении, то мы видим продвижение ВС РФ в направлении населённых пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24» и уточнил, что движение на линии фронта произошло до заключения пасхального перемирия.
Ранее Армия России взяла под контроль село Калиново в ДНР. Российские подразделения также освободили Валентиновку. ВСУ несут серьёзные потери в окрестностях ряда населённых пунктов ДНР.