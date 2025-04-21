Армия России взяла под контроль новые территории на Южно-Донецком фронте

Подразделения Армии России продвинулись в трёх населённых пунктах на Южно-Донецком участке фронта – Богатырь, Отрадная и Комар. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить о великоновосёлковском направлении, то мы видим продвижение ВС РФ в направлении населённых пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24» и уточнил, что движение на линии фронта произошло до заключения пасхального перемирия.