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Опубликовано 21 апреля 2025, 06:36

Армия России взяла под контроль новые территории на Южно-Донецком фронте

Пушилин: Подразделения Армии России продвинулись на Южно-Донецком направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Подразделения Армии России продвинулись в трёх населённых пунктах на Южно-Донецком участке фронта – Богатырь, Отрадная и Комар. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить о великоновосёлковском направлении, то мы видим продвижение ВС РФ в направлении населённых пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал глава республики в эфире телеканала «Россия-24» и уточнил, что движение на линии фронта произошло до заключения пасхального перемирия.

Российские военнослужащие до начала перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
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Ранее Армия России взяла под контроль село Калиново в ДНР. Российские подразделения также освободили Валентиновку. ВСУ несут серьёзные потери в окрестностях ряда населённых пунктов ДНР.

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Андрей Бражников
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