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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 12:35
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Две украинские ДРГ сделали из церкви плацдарм для прорыва в Россию в пасхальную ночь

SHOT: Две ДРГ ВСУ ликвидированы в Локне при попытке прорыва в ночь на Пасху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Два украинских диверсионных отряда разбиты на окраине Локни в Курской области при попытке пробраться вглубь региона из церкви Рождества Богородицы в Юнаковке Сумской области во время пасхальной ночи. Об этом сообщает SHOT.

Два украинских отряда, в которых было суммарно 30 человек личного состава, попытались использовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, чтобы подобраться поближе к позициям ВС РФ. Российские солдаты, заметив приближение, поднялись по тревоге и дали отпор противнику из артиллерии при поддержке БПЛА.

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Сейчас Российская армия штурмует село Горналь в Курской области, где до сих пор остаются украинские боевики. По словам начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, операция по зачистке перешла в финальную стадию.

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