Две украинские ДРГ сделали из церкви плацдарм для прорыва в Россию в пасхальную ночь

Два украинских диверсионных отряда разбиты на окраине Локни в Курской области при попытке пробраться вглубь региона из церкви Рождества Богородицы в Юнаковке Сумской области во время пасхальной ночи. Об этом сообщает SHOT.

Два украинских отряда, в которых было суммарно 30 человек личного состава, попытались использовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, чтобы подобраться поближе к позициям ВС РФ. Российские солдаты, заметив приближение, поднялись по тревоге и дали отпор противнику из артиллерии при поддержке БПЛА.