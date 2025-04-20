«Общее покаяние»: Пленные ВСУшники исповедовались батюшке во время пасхального перемирия
Mash: Пленённые в Курской области бойцы ВСУ исповедовались батюшке
Во время пасхального перемирия украинские военнослужащие, взятые в плен в Курской области, исповедовались священнику. Таинство провёл военный и тюремный протоиерей Александр Зинченко при содействии Народного фронта, передаёт Mash.
Пленённые в Курской области бойцы ВСУ исповедовались батюшке. Видео © Telegram / Mash
«Мы совершим общее покаяние. Вот, чадо, Христос невидимый стоит. Прими исповедание твоё, не осрамися», — сказал священник перед строем пленных.
После исповеди украинские военнослужащие получили куличи и экземпляр Евангелия.
Напомним, с 18:00 19 апреля 00:00 21 апреля по указу президента РФ Владимира Путина продлится пасхальное перемирие. Но ВСУ продолжают бить по территории РФ. Так, удары были уже зафиксировали в Херсонской области, ДНР и ЛНР.
Telegram / Mash