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Опубликовано 20 апреля 2025, 15:04

«Общее покаяние»: Пленные ВСУшники исповедовались батюшке во время пасхального перемирия

Mash: Пленённые в Курской области бойцы ВСУ исповедовались батюшке

Во время пасхального перемирия украинские военнослужащие, взятые в плен в Курской области, исповедовались священнику. Таинство провёл военный и тюремный протоиерей Александр Зинченко при содействии Народного фронта, передаёт Mash.

Пленённые в Курской области бойцы ВСУ исповедовались батюшке. Видео © Telegram / Mash

«Мы совершим общее покаяние. Вот, чадо, Христос невидимый стоит. Прими исповедание твоё, не осрамися», — сказал священник перед строем пленных.

После исповеди украинские военнослужащие получили куличи и экземпляр Евангелия.

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Напомним, с 18:00 19 апреля 00:00 21 апреля по указу президента РФ Владимира Путина продлится пасхальное перемирие. Но ВСУ продолжают бить по территории РФ. Так, удары были уже зафиксировали в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

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Telegram / Mash

Александра Мышляева
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