«Будто всё закончилось»: Появилось видео из Бахмута во время пасхального перемирия

В Сети появилось видео, снятое в Артёмовске (прежнее украинское название — Бахмут) в ДНР во время пасхального перемирия. Жители города отмечают, что такое спокойствие здесь не наблюдалось с 2022 года. Соответствующие кадры публикует Mash. На записи один из местных жителей упоминает, что подобная тишина не ощущалась почти три года — с момента начала боевых действий за этот регион. Автор также подчёркивает, что складывается впечатление о завершении конфликта и чувствуется атмосфера умиротворения.