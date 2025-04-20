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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 12:31
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«Будто всё закончилось»: Появилось видео из Бахмута во время пасхального перемирия

Mash: Появилось видео из Бахмута, снятое во время пасхального перемирия

В Сети появилось видео, снятое в Артёмовске (прежнее украинское название — Бахмут) в ДНР во время пасхального перемирия. Жители города отмечают, что такое спокойствие здесь не наблюдалось с 2022 года. Соответствующие кадры публикует Mash. На записи один из местных жителей упоминает, что подобная тишина не ощущалась почти три года — с момента начала боевых действий за этот регион. Автор также подчёркивает, что складывается впечатление о завершении конфликта и чувствуется атмосфера умиротворения.

Артёмовск (Бахмут) во время пасхального перемирия. Видео © Telegram / Mash

«Такое спокойствие этот город, наверное, первый раз переживает с 2022 года. < > Будто всё закончилось », — сказал мужчина.

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Напомним, с 18:00 19 апреля по указу президента РФ Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Но Киев, несмотря на согласие, продолжает бомбить приграничные районы. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине же не засекли ни одной атаки в священную ночь.

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Telegram / Mash

Александра Мышляева
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