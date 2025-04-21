ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 14:26
4195

«Надо разобраться»: Путин готов рассмотреть предложение Зеленского

Путин: Необходимо «разобраться» с предложением не бить по гражданским объектам

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть предложение киевского режима о введении моратория на удары по украинским гражданским объектам, но это требует разбирательств, так как многие из них используются ВСУ в военных целях. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистами.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — подчеркнул Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

В качестве примера президент привёл удар ВС РФ по конгресс-центру университета в Сумах во время награждения офицеров ВСУ за преступления в Курской области. Путин подчеркнул, что собранные там боевики в итоге получили «законное возмездие». То же самое касается и ресторанов, где военные ВСУ проводят сходки, совещания, «водку пьют», заметил он.

«Ему не куличи подвозили»: Полковник раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия
«Ему не куличи подвозили»: Полковник раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия

Напомним, Владимир Зеленский выступил с инициативой объявить перемирие на удары дальнобойными ракетами и дронами по гражданским объектам на 30 дней. Военкор Коц отметил, что подобное предложение ясно означает, что ВСУ не прекращали обстрелы российской территории в Пасху.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar