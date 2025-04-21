«Надо разобраться»: Путин готов рассмотреть предложение Зеленского

Президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть предложение киевского режима о введении моратория на удары по украинским гражданским объектам, но это требует разбирательств, так как многие из них используются ВСУ в военных целях. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистами.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — подчеркнул Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

В качестве примера президент привёл удар ВС РФ по конгресс-центру университета в Сумах во время награждения офицеров ВСУ за преступления в Курской области. Путин подчеркнул, что собранные там боевики в итоге получили «законное возмездие». То же самое касается и ресторанов, где военные ВСУ проводят сходки, совещания, «водку пьют», заметил он.