ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 16:07

Путин: Никто не сомневается, что победа будет за Россией

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Победа будет за Россией, и в этом никто не сомневается. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на встрече с главами муниципалитетов.

В ходе беседы глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, завершая свой доклад, сказал: «Победа будет за Россией».

«Никто в этом не сомневается», — ответил ему Путин. — «И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете».

Путин: Сила духа и отвага наших людей способны преодолевать любые угрозы
Путин: Сила духа и отвага наших людей способны преодолевать любые угрозы

А ранее президент России оценил итоги пасхального перемирия, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал: он был нарушен ВСУ почти 5 тысяч раз. Путин подчеркнул, что Россия всё же наблюдала снижение боевой активности ВСУ в этот период.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar