Путин: Никто не сомневается, что победа будет за Россией
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Победа будет за Россией, и в этом никто не сомневается. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на встрече с главами муниципалитетов.
В ходе беседы глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, завершая свой доклад, сказал: «Победа будет за Россией».
«Никто в этом не сомневается», — ответил ему Путин. — «И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете».
А ранее президент России оценил итоги пасхального перемирия, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал: он был нарушен ВСУ почти 5 тысяч раз. Путин подчеркнул, что Россия всё же наблюдала снижение боевой активности ВСУ в этот период.