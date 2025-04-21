Победа будет за Россией, и в этом никто не сомневается. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на встрече с главами муниципалитетов.

В ходе беседы глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, завершая свой доклад, сказал: «Победа будет за Россией».