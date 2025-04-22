Подземный бункер под Херсоном стал могилой для десятков командиров ВСУ и наёмника-британца
«НгП»: Британский наёмник и 20 офицеров ВСУ убиты ударом по бункеру под Херсоном
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Солдаты ВС РФ рано утром 21 апреля атаковали заглублённый штаб командования ВСУ неподалёку от села Чернобаевка в Херсонской области. В результате были ликвидированы до 20 офицеров, в числе которых был британский наёмник. Об этом сообщает телеграм-канал «НгП РаZVедка».
Авторы отметили, что подземный бункер командиров ВСУ был разрушен в результате удара до основания. Кроме того, российским войскам удалось нарушить работу высокотехнологичных цифровых станций связи, центра отслеживания боевых действий, систем указания целей и автономных дизель-электростанций.
Ранее ВС России установили контроль над ключевым пограничным селом Олешня в Курской области. Таким образом, у украинских боевиков остался последний оплот в российском регионе. Это населённый пункт Горналь, бои за который уже идут.