Подземный бункер под Херсоном стал могилой для десятков командиров ВСУ и наёмника-британца

Солдаты ВС РФ рано утром 21 апреля атаковали заглублённый штаб командования ВСУ неподалёку от села Чернобаевка в Херсонской области. В результате были ликвидированы до 20 офицеров, в числе которых был британский наёмник. Об этом сообщает телеграм-канал «НгП РаZVедка».

Авторы отметили, что подземный бункер командиров ВСУ был разрушен в результате удара до основания. Кроме того, российским войскам удалось нарушить работу высокотехнологичных цифровых станций связи, центра отслеживания боевых действий, систем указания целей и автономных дизель-электростанций.