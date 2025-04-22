Армия России поразила важный объект в Одессе уникальным дроном

Вооружённые силы России могли применить беспилотники «Герань» с модернизированными двигателями для удара по Одессе, сообщает «Военная хроника». В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.

По данным журналистов, разведывательный дрон «Герань» в течение часа курсировал над городом, в то время как над акваторией Чёрного моря формировалась ударная группа. Обновлённые беспилотники отличаются повышенной скоростью на финальном этапе полёта — на 20–25% выше по сравнению с базовой версией.

О массированной атаке дронов на Одессу сегодня сообщил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, удар был нанесён по стратегически важному объекту, где находились специалисты, обеспечивавшие связь и радиоэлектронные коммуникации Вооружённых сил Украины.