ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 09:50
5997

Армия России поразила важный объект в Одессе уникальным дроном

«Военная хроника»: ВС России поразили объекты в Одессе новыми «Геранями»

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Вооружённые силы России могли применить беспилотники «Герань» с модернизированными двигателями для удара по Одессе, сообщает «Военная хроника». В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.

По данным журналистов, разведывательный дрон «Герань» в течение часа курсировал над городом, в то время как над акваторией Чёрного моря формировалась ударная группа. Обновлённые беспилотники отличаются повышенной скоростью на финальном этапе полёта — на 20–25% выше по сравнению с базовой версией.

О массированной атаке дронов на Одессу сегодня сообщил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, удар был нанесён по стратегически важному объекту, где находились специалисты, обеспечивавшие связь и радиоэлектронные коммуникации Вооружённых сил Украины.

История повторится опять: Вассерман просчитал сценарий передачи Одессы под контроль России
История повторится опять: Вассерман просчитал сценарий передачи Одессы под контроль России

А ранее экс-командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк заявлял, что взятие Одессы российскими войсками может стать решающим фактором в конфликте.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar